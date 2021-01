Véhicules électriques : Ford accuse des retards de livraison de son SUV Mustang Mach-E

The Verge nous rapporte que Ford fait actuellement face à des retards de livraison pour ses véhicules Mustang Mach-E. Pour rappel, ce SUV est la première mise à jour de Ford pour la marque Mustang et la plus grande incursion de la marque sur le marché des véhicules électriques.

Ford veut subitement faire plus de contrôles qualité

Les livraisons avaient d’ailleurs débuté en décembre 2020 mais sans crier gare, le constructeur automobile américain a retardé la livraison de centaines de ces véhicules au motif qu’il voulait encore mener des tests de contrôles qualité.

Des clients de la marque avaient confié à Electrek que Ford avait repoussé la date de livraison de leurs véhicules et dans certains cas, ils devraient même attendre un mois avant de recevoir leurs véhicules.

Le Covid-19 pourrait retarder encore plus les délais de livraison

Pour le moment, on ignore pourquoi Ford a soudainement décidé d’effectuer de nouveaux contrôles de qualité mais selon un porte-parole de l’entreprise, ces tests seraient menés sur plusieurs centaines de SUV Mustang Mach-E afin de « s’assurer qu’ils respectent la qualité que nos clients attendent et méritent ».

Par ailleurs, Ford a également déclaré à la FordAuthority qu’elle s’efforçait d’accélérer les livraisons et qu’elle espère que les clients recevront leurs véhicules aux dates prévues, sauf si la situation liée au Covid-19 l’en empêche.