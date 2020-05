Ford partage un an de recherches sur les voitures autonomes

L’arrivée sur le marché de véhicules entièrement autonomes n’est pas encore à l’ordre du jour. Et pour cause, elle requiert une tonne métaphorique de données, et par conséquent des recherches approfondies qui ne peuvent être réalisées que par des véhicules équipés de caméras toutes particulières, voire de LiDAR. Et quand bien même l’équipement ne serait pas un souci, il faut tester les machines sur des milliers et des milliers de kilomètres, ce qui prend un temps important. C’est pourquoi Ford a décidé de partager ses propres données avec les chercheurs du domaine, pour que tout le secteur puisse progresser plus vite.

Ces données correspondent à un an de recherches effectuées par la firme sur plusieurs véhicules, et on y trouve tous types d’informations : données capturées par les caméras, capteurs et systèmes LiDAR, GPS et trajectoires… Le constructeur a également mis à disposition un plug-in permettant de mieux visualiser toutes ces informations. Certains autres acteurs du marché ont déjà partagé leurs recherches comme Waymo, mais on trouve rarement des données aussi approfondies. Tout est disponible directement sur le site dédié à ces publications.