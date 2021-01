Google Play Store : Un quatrième procès se prépare contre Google

En matière de magasins d’applications pour smartphones, Apple était jusqu’à présent considéré comme le plus strict et rébarbatif. Seulement, à en croire les informations de Reuters du vendredi 15 janvier 2021, les procureurs généraux de plusieurs Etats américains ont décrété que Google n’est pas non plus « clean » sur son Play Store.

Le gouvernement américain regarde les activités de Google à la loupe

Tout comme les trois autres membres de la GAFA – Apple, Facebook et Amazon -, Google est aussi dans le collimateur des procureurs généraux américains. Et cela ne date pas d’hier. Le ministère de la Justice a tout d’abord lancé une première poursuite contre Google au sujet de ses activités de recherche de l’entreprise.

Par la suite, deux groupes de procureurs généraux ont suivi le pas en lançant respectivement une deuxième enquête au Texas, ciblant particulièrement le secteur publicitaire de Google, et une troisième enquête concernant de prétendus efforts de Google pour dominer le secteur de la recherche et des assistants vocaux.

Google nie toute accusation de monopole

Comme si ce n’était pas suffisant, le DOJ a décidé cette fois-ci de lancer une quatrième poursuite gouvernementale à l’encontre de Google. Il est soutenu par les procureurs généraux de l’Utah, de la Caroline du Nord et de New York qui affirment tous que Google a, une fois de plus, abusé de ses activités de recherche sur Internet et enfreint la loi antitrust avec ses politiques sur le Play Store et ses exigences envers les développeurs, lesquels doivent verser 30% des revenus de leur application à Google.

Toutefois, Google nie tout monopole sur son magasin d’applications. D’ailleurs, Sameer Samat, le vice-président d’Android et de Google Play a déclaré dans un communiqué que :

La plupart des appareils Android sont livrés avec au moins deux magasins d’applications préinstallés et les consommateurs peuvent installer des magasins d’applications supplémentaires. Cette ouverture signifie que même si un développeur et Google ne s’entendent pas sur les conditions commerciales, le développeur peut toujours distribuer sur la plateforme Android.

En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que les avocats de Google ne vont pas chômer.