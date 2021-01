Chrome et cookies : une enquête ouverte sur Google au Royaume-Uni

Le régulateur britannique de la concurrence (CMA) a décidé d’ouvrir une enquête au sujet de Google et de sa politique avec les cookies dans Chrome. Le groupe a annoncé son intention d’éliminer les cookies tiers dans son navigateur.

Les cookies sont certes dénoncés par les militants de la protection de la vie privée. Mais ils jouent un rôle fondamental dans la publicité en ligne, estime le régulateur britannique. Ils aident les entreprises à cibler leurs publicités de manière efficace et par conséquent à financer les contenus en ligne gratuits. C’est tout particulièrement le cas pour les médias en ligne.

Google veut permettre aux annonceurs de cibler et mesurer les campagnes de publicités sans recourir aux cookies tiers. Mais cela reste encore flou sur la manière d’y parvenir. Cela pourrait conduire à une mainmise encore plus grande du groupe américain sur le marché.

« Le projet Privacy Sandbox de Google aura potentiellement un impact très important sur des entreprises d’édition comme les titres de presse, et sur le marché de la publicité en ligne », explique Andrea Coscelli, le directeur général de la CMA.

Le régulateur britannique veut donc s’assurer que l’envie de Google d’éliminer les cookies tiers dans Chrome ne va pas bousculer le marché et faire mal aux concurrents. La CMA ajoute ne pas avoir de conclusions pour l’instant et le débat reste ouvert.

Google a réagi à l’enquête de l’autorité de la concurrence britannique pour les cookies de Chrome. Le groupe indique :

Créer un Internet plus privé tout en encourageant les éditeurs et les annonceurs qui défendent un Internet libre et ouvert nécessite des changements majeurs dans le secteur sur la manière dont fonctionne la publicité en ligne. La Privacy Sandbox a été une initiative ouverte depuis le début et nous accueillons la participation de la CMA alors que nous travaillons à l’élaboration de nouvelles propositions pour soutenir un Web sain, soutenu par la publicité et sans cookies tiers.