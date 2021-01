Microsoft dévoile les jeux qui sortiront exclusivement sur Xbox en 2021

Microsoft l’assure : « 2021 sera une année formidable pour les joueurs Xbox » avec plusieurs exclusivités. Le groupe dévoile aujourd’hui la liste des jeux qui sortiront sur ses consoles durant toute l’année.

Les jeux qui verront le jour en exclusivité sur Xbox en 2021 :

Adios

The Artful Escape

The Ascent

The Big Con

CrossfireX

Dead Static Drive

Echo Generation

ExoMecha

Exo One

The Gunk

Halo Infinite

The Last Stop

Lake

Little Witch in the Woods

The Medium

Microsoft Flight Simulator

Psychonauts 2

RPG Time

Sable

Scorn

She Dreams Elsewhere

Shredders

Song of Iron

Tunic

Twelve Minutes

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy

Warhammer 40K: Darktide

Way to the Woods

The Wild at Heart

The Yakuza Remastered Collection

Yakuza 6: The Song of Life

« Nous sommes convaincus que nous allons connaître la génération la plus fascinante, pour les joueurs comme pour les développeurs, avec des propositions qui pourront plaire à chacun et à chacune », déclare Microsoft. Le groupe promet au passage des surprises, aussi bien de sa part que de la part des studios de développement tiers. On peut donc s’attendre à d’autres jeux disponibles en exclusivité sur Xbox en 2021.

La fin de 2020 a été importante pour Microsoft avec la sortie des Xbox Series X et Xbox Series S. Microsoft espère que les jeux exclusifs sur Xbox de 2021 vont attirer de nouveaux joueurs.