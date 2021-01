Galaxy SmartTag : Samsung lance une balise pour retrouver ses objets

Samsung a présenté aujourd’hui Galaxy SmartTag, qui n’est autre qu’une balise Bluetooth. Elle permet de retrouver un objet grâce à la géolocalisation. Samsung bat ainsi Apple qui doit aussi lancer un traqueur équivalent, avec pour nom AirTags.

Les détenteurs du Galaxy Smart Tag peuvent retrouver facilement leurs clés, sac, portefeuille et plus encore. Cette nouvelle balise utilise le Bluetooth Low Energy (BLE) pour connaître la localisation de l’objet auquel il est accroché dans un rayon d’une centaine de mètres. Et pour ceux qui égarent souvent leur smartphone, une touche dédiée située sur le Galaxy SmartTag permet de faire sonner le téléphone, même s’il est sur vibreur ou en silencieux.

Il suffit d’utiliser son smartphone pour connaître la localisation de l’objet perdu (ou volé). Une jauge apparaît sur l’écran, indiquant à l’utilisateur quelle est la distance entre lui et l’objet. Il peut alors se rapprocher et faire sonner la balise afin de savoir exactement où elle se trouve.

Samsung assure que localisation est chiffrée de bout en bout. Le constructeur ajoute que le Galaxy SmartTag peut se connecter aux millions de smartphones Galaxy qui existent. Ces derniers feront office de relais pour la localisation.

Samsung commercialisera son Galaxy SmartTag le 29 janvier au prix de 29,90€. Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sortiront à la même date. Il en va de même pour les Galaxy Buds Pro.