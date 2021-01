Samsung annonce les Galaxy Buds Pro, ses nouveaux écouteurs sans fil

En plus des Galaxy S21, Samsung lève le voile sur les Galaxy Buds Pro, de nouveaux écouteurs sans fil. Ils viennent concurrencer les AirPods Pro d’Apple.

Galaxy Buds Pro, les nouveaux écouteurs sans fil premium de Samsung

Les Galaxy Buds Pro sont des écouteurs de type intra-auriculaires (dont l’embout s’insère dans le canal auditif). Samsung assure que la qualité sonore est au rendez-vous grâce à l’expertise d’AKG. Le constructeur parle d’un son « puissant, riche et dénué de distorsion ». C’est notamment possible grâce à un haut-parleur de 11 mm pour les basses et un haut-parleur de 6.5 mm pour les aigus.

Un autre point important pour les Galaxy Buds Pro est le support de la réduction active de bruit (ANC). Cela permet de filtrer jusqu’à 99% des interférences et bruits environnants pour se concentrer sur son travail ou se couper du monde extérieur. De plus, l’ANC et l’Ambient Sound (son environnant) fonctionnent ensemble. Cela permet aux écouteurs de s’adapter à l’environnement et aux conditions dans lesquelles ils sont utilisés. Ainsi, la réduction active de bruit se met en veille automatiquement quand le possesseur de Galaxy Buds Pro discute avec une personne située à côté de lui. La fonction se réactive automatiquement quand la discussion est terminée.

Samsung assure par ailleurs que ses écouteurs sans fil sont très bons pour les appels téléphoniques. Ils savent séparer la voix des bruits parasites pour assurer un son clair grâce à trois micros et à une unité de captation de la voix (VPU). En outre, les écouteurs ont la fonction Auto Switch leur permettant de se connecter à plusieurs appareils simultanément.

Une autre fonctionnalité des Galaxy Buds Pro qui s’inspire des AirPods Pro est 360 Audio. Elle utilise la technologie Dolby Head Tracking pour placer l’utilisateur au centre de la scène. D’autre part, les écouteurs ont une certification IPX7 (résistants à la pluie et à la transpiration).

Quelle est l’autonomie ? Samsung parle de 8 d’heures d’écoutes avec une charge. Le boîtier de rangement permet quant à lui d’apporter 20 heures de charge supplémentaire. Avec la réduction de bruit activée, l’utilisateur profitera de 5 heures de lecture et de 13 heures de plus grâce à l’étui. Et grâce à la charge rapide, 5 minutes suffisent pour récupérer 1h de batterie.

Prix et date de sortie des Galaxy Buds Pro

Les Galaxy Buds Pro seront proposés en noir, argent et violet. Les écouteurs seront disponibles à l’achat le 29 janvier au prix de 229,90 euros.