[CES 2021] Hisense est sur tous les fronts : Laser TV, OLED, QLED et Mini-LED

Hisense s’est bien lâché lors du CES 2021. Le fabricant asiatique a dévoilé des systèmes d’affichage s’appuyant sur les technologies les plus en pointe du moment comme l’OLED, le Mini LED ou bien encore le Laser. La prochaine gamme de TriChroma Laser TV fait un gros bond en avant en terme de spécifications. Les boitiers Laser d’HiSense peuvent désormais afficher 151 % du spectre DCI-P3 et 107 % du BT2020, le tout avec un niveau de luminosité maximale porté à 430 nits (soit 20% de mieux que la précédente gamme).

L’avantage du Laser étant de pouvoir proposer de grosses surfaces d’affichage (système de projection), Hisense pousse cette fois au delà des 100 pouces, même si le modèle présenté au salon, le Hisense 100L9PRO, affiche toujours 100 pouces de diagonale. Hisense prévoit aussi de commercialiser des modèles allant de 75 à 300 pouces ! Les boitiers TriChroma intègrent aussi désormais une caméra et embarquent un système d’IA permettant d’accéder à de nouveau services, comme le Karaoké en ligne par exemple… Le TriChroma Laser TV sera disponible à la vente au second trimestre 2021 au prix de 6999 euros.

Hisense a aussi dans ses cartons une TV Laser à écran sonique, le Sonic Laser TV 88L5VG. Le panneau 88 pouces de ce modèle – 4K, compatible Dolby Atmos et norme colorimétrique WCG – intègre un système sonore « à cellules bioniques » selon Hisense, soit « 100 000 unités audio » (késako ?) délivrant un son spatialisé à 360° et un volume maxi de 90db. C’est beau le futur conjugué au présent… mais c’est cher : le Sonic Laser TV 88L5VG sera vendu à 4999 euros. Le fabricant commercialisera aussi plus tard dans l’année un modèle Laser orienté pro capable de monter jusqu’à 10 000 lumens (ce qui est vraiment énorme) !

Hisense se lance enfin dans le Mini-LED

Autre grosse nouveauté, l’annonce de deux modèles OLED, une première pour le fabricant. Les 55A9G et 65A9G (respectivement 55 et 65 pouces forcément…) intègrent une barre de son 2.1.2 voies de 120 W RMS compatible Dolby Atmos, et surtout proposent un affichage 4K 120 HZ capable de monter jusqu’à 1000 nits en luminosité maximale ! Cela s’annonce idéal pour le HDR 10+ (compatible). Ces dalles OLED supportent aussi le Dolby Vision IQ et l’IMAX Enhanced. Les 55A9G et 65A9G seront disponibles à la vente au printemps prochain. Les tarifs sont de 1990 euros pour le 55A9G et de 2990 euros pour le 65A9G.

Comme il est décidément dit qu’Hisense sera présent sur l’ensemble du spectre technologique, l’U9GQ est la première TV Mini-LED du fabricant. 75 pouces, 120 Hz, UHD et 1280 zones de dimming (adieu l’effet de blooming), le compte technologique est bon. L’ULED 75U9GQ supporte lui aussi le Dolby Vision IQ, l’IMAX Enhanced… mais pas le HDR 10+ (et pourquoi donc ?). La commercialisation est prévue là encore au printemps (4990 euros tout de même…).

A noter enfin qu’Hisense garde à son catalogue des modèles QLED. Le U8QG est l’évolution technologique logique du U8QF (4K UHD FALD 120 Hz, 1000 nits, dolby Vision IQ, HDR 10+). Deux modèles 55 et 65 pouces seront bientôt proposés à la vente (1 490 euros et 1 990 euros).