[CES 2021] AMD Ryzen 5000 Mobile : les processeurs sont annoncés

AMD a annoncé aujourd’hui les processeurs Ryzen 5000 Mobile à l’occasion du CES 2021. Ils profitent de l’architecture Zen 3 et se destinent au marché des ordinateurs portables. Pour rappel, les processeurs Ryzen 5000 pour les ordinateurs de bureau ont été annoncés en octobre dernier.

AMD présente les Ryzen 5000 Mobile

La gamme AMD Ryzen 5000 se compose de processeurs orientés sur les performances avec les H-Series d’un côté et les processeurs ultra-mobiles U-Series de l’autre. Au sommet de la gamme, les processeurs AMD Ryzen 5000 H-Series Mobile combinent des performances élevées et une très bonne autonomie selon AMD. On retrouve un maximum de 8 cœurs, 16 threads et l’architecture Zen 3.

En outre, les processeurs HX Series offrent aux joueurs et aux créateurs des performances élevées, tandis que les processeurs HS proposent la puissance des processeurs H-Series dans des formats plus légers et plus fins. Le nouveau processeur AMD Ryzen 5980HX fournit jusqu’à 23% de performances supplémentaires en simple thread et des performances multithreads améliorées de 17% face aux générations précédentes. De leur côté, les processeurs AMD Ryzen 5000 U-Series Mobile s’adressent pour leur part au grand public. Ils constituent l’équilibre entre performance et efficacité.

Caractéristiques des processeurs AMD Ryzen 5000 Series Mobile

AMD Ryzen 9 5980HX : 8 cœurs, 16 threads, cadence de 3,3 GHz (jusqu’à 4,8 GHz), 20 Mo de cache, 45 watts, Zen 3

: 8 cœurs, 16 threads, cadence de 3,3 GHz (jusqu’à 4,8 GHz), 20 Mo de cache, 45 watts, Zen 3 AMD Ryzen 9 5980HS : 8 cœurs, 16 threads, cadence de 3,0 GHz (jusqu’à 4,8 GHz), 20 Mo de cache, 35 watts, Zen 3

: 8 cœurs, 16 threads, cadence de 3,0 GHz (jusqu’à 4,8 GHz), 20 Mo de cache, 35 watts, Zen 3 AMD Ryzen 9 5900HX : 8 cœurs, 16 threads, cadence de 3,3 GHz (jusqu’à 4,6 GHz), 20 Mo de cache, 45 watts, Zen 3

: 8 cœurs, 16 threads, cadence de 3,3 GHz (jusqu’à 4,6 GHz), 20 Mo de cache, 45 watts, Zen 3 AMD Ryzen 9 5900HS : 8 cœurs, 16 threads, cadence de 3,0 GHz (jusqu’à 4,6 GHz), 20 Mo de cache, 35 watts, Zen 3

AMD Ryzen 7 5800H : 8 cœurs, 16 threads, cadence de 3,2 GHz (jusqu’à 4,4 GHz), 20 Mo de cache, 45 watts, Zen 3

: 8 cœurs, 16 threads, cadence de 3,2 GHz (jusqu’à 4,4 GHz), 20 Mo de cache, 45 watts, Zen 3 AMD Ryzen 7 5800HS : 8 cœurs, 16 threads, cadence de 2,8 GHz (jusqu’à 4,4 GHz), 20 Mo de cache, 35 watts, Zen 3

AMD Ryzen 5 5600H : 6 cœurs, 12 threads, cadence de 3,3 GHz (jusqu’à 4,2 GHz), 19 Mo de cache, 45 watts, Zen 3

: 6 cœurs, 12 threads, cadence de 3,3 GHz (jusqu’à 4,2 GHz), 19 Mo de cache, 45 watts, Zen 3 AMD Ryzen 5 5600HS : 6 cœurs, 12 threads, cadence de 3,0 GHz (jusqu’à 4,2 GHz), 19 Mo de cache, 35 watts, Zen 3

AMD Ryzen 7 5800U : 8 cœurs, 16 threads, cadence de 1,9 GHz (jusqu’à 4,4 GHz), 20 Mo de cache, 15 watts, Zen 3

: 8 cœurs, 16 threads, cadence de 1,9 GHz (jusqu’à 4,4 GHz), 20 Mo de cache, 15 watts, Zen 3 AMD Ryzen 7 5700U : 8 cœurs, 16 threads, cadence de 1,8 GHz (jusqu’à 4,3 GHz), 12 Mo de cache, 15 watts, Zen 2

AMD Ryzen 5 5600U : 6 cœurs, 12 threads, cadence de 2,3 GHz (jusqu’à 4,2 GHz), 19 Mo de cache, 15 watts, Zen 3

: 6 cœurs, 12 threads, cadence de 2,3 GHz (jusqu’à 4,2 GHz), 19 Mo de cache, 15 watts, Zen 3 AMD Ryzen 5 5500U : 6 cœurs, 12 threads, cadence de 2,1 GHz (jusqu’à 4,0 GHz), 11 Mo de cache, 15 watts, Zen 2

AMD Ryzen 3 5300U : 4 cœurs, 8 threads, cadence de 2,6 GHz (jusqu’à 3,8 GHz), 6 Mo de cache, 15 watts, Zen 2

Date de disponibilité

Les processeurs AMD Ryzen 5000 Mobile seront disponibles au premier semestre de 2021. AMD parle même d’une disponibilité dans les ordinateurs portables de plusieurs constructeurs, dont HP, ASUS et Lenovo, au premier trimestre.