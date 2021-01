Galaxy S21 : l’absence de chargeur et d’écouteurs dans la boite confirmée en image

Les rumeurs vont bon train sur le Galaxy S21 que Samsung dévoilera dans 2 jours. L’une des sujets de débat les plus chauds du moment concerne l’absence supposée de chargeur et d’écouteurs dans la boite de l’appareil. Le site WinFuture vient sans doute de trancher en faveur de la rumeur persistante : un leak montrant deux images commerciales de l’appareil précise clairement ce que contient la boîte du S21, soit le guide de démarrage rapide (Quick Start), un câble USB Type-C, et enfin un petit bitoniau métallique pour l’éjection du tiroir de la carte SIM.

Pas de chargeur ou d’écouteurs donc, ce qui prouve que Samsung a bien retenu la « leçon » d’Apple… après s’être copieusement moqué de la pingrerie du californien ! Les nouveaux modèles de Galaxy S21 seront présentés en détail le 14 janvier prochain. Les amateurs de grosses specs trouveront sans doute leur bonheur à cette adresse.