[CES 2021] Samsung dévoile une armada de robots pour la maison

Après la machine à laver, le lave-vaisselle, et plus récemment les robots nettoyeurs de sol, une autre catégorie de machines pourrait bien révolutionner les tâches « ménagères ». Bien sûr présent au CES 2021, Samsung a ainsi dévoilé une impressionnante gamme de robots de maison. Ces « bots » ont tous la particularité d’évoquer les robots de la S.F, et tracent cette fois la voie vers un futur où la totalité des tâches de la maison sera assurée par des machines.

De gauche à droite : le Samsung Bot Care, le JetBot 90 AI+ et le Samsung Bot Handy

Le JetBot 90 AI+ est un aspirateur automatisé équipé d’un capteur LiDAR pour le scan 3D des pièces de la maison. L’appareil peut aussi se transformer en caméra de surveillance mobile grâce à l’application intégrée SmartThings. Le Samsung Bot Care se présente comme « un assistant robotique et un compagnon » ( tout un programme…) capable de gérer l’emploi du temps de l’utilisateur.



Le Samsung Bot Handy a vraiment belle allure avec son bras robotisé capable de se saisir d’objets de formes et de poids différents. La main robotique du Bot Handy peut gérer la pression et serait assez précise pour aider au rangement de la vaisselle par exemple. Enfin, Samsung a présenté GEMS, un exosquelette orienté santé et destiné à améliorer certaines pratiques physiques.