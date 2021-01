[CES 2021] LG dévoile les dalles OLED Evo et QNED (Mini LED)

Après la pré-présentation d’il y a quelques jours, place cette fois aux annonces officielles : LG a donc profité du CES 2021 pour dévoiler ses gammes de dalles OLED et surtout QNED, ces dernières étant basées sur la technologique Mini LED. Les 4 modèles QNED utilisent une technologie d’affichage hybride Quantum Dot et NanoCell, le tout avec un rétroéclairage Mini LED (des dizaines de milliers de diodes). Les modèles QNED90, QNED95 et QNED99 vont du 4K à la 8K UHD (en 120 Hz) et proposent des diagonales de 65, 75 et 86 pouces.

La nouvelle gamme QNED promet une plus grande luminosité, un très haut niveau de contraste et la quasi disparition des effets de blooming

Ces monstres sont motorisés par un processeur de nouvelle génération, l’Alpha 9 Gen 4. Le modèle QNED85 doit se contenter d’une dalle 55 pouces et du processeur Alpha 7 Gen 4 de génération précédente. Tous les modèles fonctionnent avec l’OS LG WebOS 6.0 et intègrent des ports HDMI 2.1, l’ALLM (bon pour le jeu ça) ainsi que l’eARC. Le VRR est réservé au QNED90.

L’arrivée du Mini LED ne chasse pas (encore) l’OLED. La dalle OLED Evo embarque sur le LG G1, successeur du très bon LG GX. LG annonce une luminosité accrue de 20%, ce qui est de bon augure pour le traitement HDR. Trois modèles seront disponibles en 55, 65 et 77 pouces, et embarqueront le processeur Alpha 9 Gen 4. Les autres gammes OLED évoluent moins sensiblement : les LG Z1 en 77 et 88 pouces (grand !), et les C1 et B1 en 48 et 83 pouces gagnent principalement l’HDMI 2.1 et le VRR.

A noter que toutes les gammes OLED sont compatibles G-Sync (et donc compatibles aussi avec les dernières cartes graphiques Nvidia, mais aussi le FreeSync Premium d’AMD). Dernière bonne nouvelle pour les joueurs : TOUS ces nouveaux modèlent accueilleront aussi Stadia et GeForce Now. On n’attend plus que les tarifs.