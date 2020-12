LG dévoile ses TV QNED : Mini LED et 8K pour 2021

LG a dévoilé sa nouvelle gamme de TV pour 2021 qui sera QNED et non OLED. Le QNED n’est autre que du Mini LED chez le constructeur coréen. Les dalles ont près de 30 000 petites LED.

La gamme de TV QNED chez LG sera disponible dans différentes tailles allant jusqu’à 86 pouces. Il y aura 10 modèles offrant une définition 4K ou 8K selon les cas. L’usage de la technologie Mini LED offrira un meilleur contrôle de l’éclairage et un meilleur contraste que ce que proposent les téléviseurs actuels. LG ajoute que sa nouvelle gamme s’appuie toujours sur les boîtes quantiques (quantum dots) et Nanocell, en plus du Mini LED.

Le constructeur assure que ses TV QNED « offrent une expérience de visionnage véritablement immersive dans l’espace du LCD ». Il y a « des couleurs incroyablement précises (…), un meilleur contraste et des noirs plus profonds ».

Le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz. LG indique par ailleurs que le taux de constate est de 1 000 000:1 lorsqu’il est associé à près de 2 500 zones de gradation et à un Local Dimming avancé. C’est du moins le cas pour le modèle 86 pouces, à savoir le plus grand.

LG partagera davantage de détails sur ses TV QNED en janvier, lors du CES 2021 qui sera virtuel. Ce sera notamment l’occasion de connaître toutes les caractéristiques, la date de sortie et les prix.