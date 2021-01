[CES 2021] UBTech dévoile un robot de désinfection microbienne par UV

UBTech est plus connu pour ses jouets robotiques semi-éducatifs que pour ses robots à usage professionnel. Et pourtant, la firme chinoise vient de dévoiler dans le cadre du CES 2021 une gamme de robots de désinfection microbienne basés sur les ultraviolets (UV). On rappelle en effet que les rayons ultraviolets ont la particularité de détruire la quasi totalité des virus existants, ce qui explique que certains hôpitaux ou aéroports se soient dotés de systèmes UV afin de se protéger du COVID-19.

Le robot d’UBTech présenté lors du CES pourra aussi bien être acheté ou loué par une entreprise que par un particulier (contre un plan de financement de 15 dollars/mois au minimum). Certains de ces robots sont déjà en activité au sein du Département de l’éducation du Delaware, ce qui est sans doute un gage de leur efficacité. Nombre de scientifiques ayant déjà prévenu que l’épidémie de COVID ne sera sans doute pas la dernière, le succès de ces machines semble déjà assuré.