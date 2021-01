Trump banni de Twitter : les membres du gouvernement condamnent le réseau social

Plusieurs membres du gouvernement français ont condamné le choix de Twitter d’avoir banni le compte de Donald Trump il y a quelques jours. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire et le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal ont notamment réagi.

Pour Bruno Le Maire, la suspension de Donald Trump par Twitter montre la menace des GAFA au niveau du contrôle. Le ministre a indiqué sur France Inter être choqué que ce soit Twitter qui prenne la décision de fermer le compte et non la justice. « La régulation des gens du numérique ne peut pas se faire par l’oligarchie numérique elle-même. L’oligarchie digitale est une des menaces qui pèsent sur les États et sur les démocraties. La régulation est nécessaire, mais doit se faire par le peuple souverain, par les États et par la justice », estime Bruno Le Maire.

De son côté, Gabriel Attal dit sur Europe 1 être mal à l’aise avec cette situation de Twitter et le compte de Donald Trump. Il estime que réduire au silence une personne sur les réseaux sociaux pose une question en l’absence de critères spécifiquement établis par la loi. Le porte-parole du gouvernement note qu’il « faut trouver un autre chemin » et précise qu’il y a « une différence entre modérer un contenu et empêcher une personne » de s’exprimer.

Ce week-end, Cédric O, le secrétaire d’État au numérique, a indiqué que « nous avons besoin d’inventer une nouvelle forme de supervision démocratique ». Il juge que la décision de Twitter « pose des questions fondamentales sur la régulation du débat public ».