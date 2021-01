Déploiement 5G : la France a un an et demi de retard selon le PDG d’Orange

Stéphane Richard, le PDG d’Orange, a déploré le retard qui existe avec le déploiement de la 5G en France. Selon ses dires, les opérateurs font les frais d’une « écologie punitive ».

Un an et demi de retard pour le déploiement de la 5G en France

« Nous ne sommes en effet pas vraiment en avance dans le déploiement de cette technologie », reconnaît le PDG d’Orange au sujet de la 5G. Il explique qu’il y a des problèmes de fond et, surtout, des changements qui ont eu lieu dans les mentalités de certains ces derniers mois. Il note que le nouveau réseau mobile est devenu un thème lors des élections municipales. « La France part avec près d’un an et demi de retard dans le déploiement de la 5G. Il est difficile de savoir aujourd’hui si elle le rattrapera », déclare Stéphane Richard au JDD.

La 5G « fait les frais d’une certaine écologie punitive »

Le PDG d’Orange cite Éric Piolle, le maire de Grenoble. Ce dernier a estimé l’année dernière que la 5G sert « à regarder des films porno dans l’ascenseur en HD ». À ce sujet, Stéphane Richard dit que « cette technologie fait les frais d’une certaine écologie punitive, qui vilipende une consommation excessive que favoriseraient téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs ». Il ajoute que le nouveau réseau pose un problème en France, mais pas dans d’autres régions où les préoccupations écologiques sont importantes. « Ce n’est sans doute pas un hasard si les antivaccins sont bien plus nombreux en France qu’ailleurs dans le monde », souligne le dirigeant d’Orange.

Pour ce qui est du déploiement de la 5G, Stéphane Richard indique qu’Orange a déjà allumé son réseau dans 160 villes. 30 autres villes vont prochainement s’ajouter à la liste, dont Aix-en-Provence, Brest et Toulon. Pour ce qui est de Paris, il parie sur un lancement au premier trimestre de 2021. Xavier Niel, le patron de Free, a récemment estimé que ce sera avant la fin février.

Le PDG d’Orange défend par ailleurs le numérique et l’impact sur la planète. « Le stockage des données, les infrastructures de réseaux et les fabrications des équipements ne représentent que 4% des émissions de gaz à effet de serre », selon ses dires. Il souligne que 80% des ces 4% concernent les équipements (comme les smartphones). Les réseaux des opérateurs (dont les data centers) représentent les 20% restants.