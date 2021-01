Parler : Amazon arrête d’héberger le réseau social controversé

Amazon annonce qu’il va cesser d’héberger le réseau social Parler sur AWS (Amazon Web Services). Cela signifie que la plateforme va être totalement inaccessible… sauf si elle trouve un autre hébergeur. Mais cela va être compliqué au vu de la situation après l’intrusion du Capitole de Washington.

Amazon n’héberge plus Parler sur Amazon Web Services (AWS)

Dans une lettre à Parler, Amazon explique avoir « observé récemment une augmentation persistante de contenus violents ». Le groupe poursuit en disant que « compte tenu des événements malheureux qui se sont produits cette semaine à Washington, il existe un risque sérieux que ce type de contenus incite davantage à la violence ».

Parler peut plus ou moins être présenté comme un réseau social alternatif à Twitter et Facebook. Son envie est de laisser de la liberté aux utilisateurs, d’où son nom. Il se trouve que la plateforme est controversée au vu des messages qui circulent. Il y a beaucoup de partisans pro-Trump sur l’application et certains l’utilisent pour coordonner des actions, dont celle de l’intrusion du Capitole. Certains veulent par ailleurs d’autres actes similaires chez Apple, Google ou Amazon. Les deux premiers ont retiré l’application de l’App Store et du Play Store ce week-end.

Amazon va fermer le compte AWS de Parler demain matin. Pour sa part, John Matz, le fondateur du réseau social, a confirmé dans un message sur la plateforme qu’il risque d’y avoir des perturbations pendant plusieurs jours. « Nous allons tout faire pour trouver un nouveau fournisseur rapidement », a-t-il précisé.

Quelle alternative d’hébergement pour Parler ?

Quels sont les autres hébergeurs possibles ? Étant donné que Parler a choisi Amazon Web Services en premier lieu, on peut estimer qu’il y a beaucoup d’utilisateurs et qu’il faut donc des serveurs qui suivent derrière. Par conséquent, les solutions alternatives sont Google Cloud ou Microsoft Azure. Mais au vu de la situation aux États-Unis, il y a peu de chances que Google ou Microsoft acceptent d’accueillir Parler.

Outre l’affaire de Parler, il y a le cas de Donald Trump. Twitter a banni le compte du président américain hier. Le réseau social dit l’avoir fait « en raison du risque de nouvelles incitations à la violence ».