Linus Torvald, le créateur de Linux, loue le rapport qualité prix des processeurs d’AMD

Décidément, Intel n’est pas à la fête : ventes en chute libre sur certains segments, perte prochaine de la Pdm des Mac (qui basculent sur les Apple Silicon), concurrence exacerbée d’AMD, les données objectives ne sont pas reluisantes, même si le géant part sans doute de trop haut pour chuter trop bas. La firme de Santa Clara vient aussi de perdre un soutien de poids : Linus Torvald, le génial créateur de Linux, annonce qu’il travaille désormais sur des PCs équipés de processeurs AMD… alors même qu’il critiquait férocement les puces de ce fabricant il y a quelques années seulement…

Pour Torvald, un argument massue à fait pencher la balance dans l’autre sens : le rapport qualité-prix. « Vous obtenez deux fois plus de cœurs, pour un prix cinq fois plus élevé » affirme avec enthousiasme le développeur, qui note qu’avec AMD, on dispose de « deux fois plus de cœurs pour un prix deux fois supérieur ». Linus Torvald travaille désormais sur un PC équipé d’un Threadripper 3970x avec 32 cœurs et 64 threads, capable de monter jusqu’à la fréquence de 4,5 GHz.

Une autre raison explique le revirement du créateur de Linus : l’absence de bridage des puces mémoire ECC (Error-Correcting Code memory). « AMD n’essaie pas de vous entuber en bridant ses produits non destinés aux serveurs » tranche Torvald, qui estime en outre qu’Intel est largement responsable de l’actuelle pénurie de puces mémoire ECC. « Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis » dit l’adage. Et il est vrai que Linus Torvald est tout le contraire d’un imbécile…