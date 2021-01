Brexit : myCanal et Molotov ne fonctionnent plus au Royaume-Uni

Le Brexit change des règles, c’est pour cette raison que myCanal et Molotov ne sont plus disponibles au Royaume-Uni. Il existe depuis 2018 une portabilité européenne pour permettre d’accéder à ses services dans les différents pays de l’Union européenne. Mais le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne, d’où les changements.

Comme l’indique myCanal dans un tweet, il n’est plus possible de profiter du service depuis le Royaume-Uni à cause du Brexit. Cela concerne l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. La restriction est active dès maintenant, ceux qui sont de l’autre côté de la Manche sont donc bloqués. Le discours est identique pour ce qui est de Molotov.

Info #Brexit : la portabilité européenne 🇪🇺 ne s’appliquant plus au Royaume Uni 🇬🇧, il n’est ainsi plus possible d’accéder à @myCANAL depuis : – l’Angleterre

– l’Ecosse

– le Pays de Galles

– l’Irlande du Nordhttps://t.co/VHgOIYuUY8 — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) January 5, 2021

Il est certain que le retrait de myCanal et Molotov au Royaume-Uni à cause du Brexit n’est que le début. D’autres services en ligne vont probablement suivre les deux groupes. Il ne reste plus qu’à savoir quels seront les services en question et quand ils décideront de couper l’accès.

Est-il possible d’utiliser un VPN pour contourner ce blocage ? Oui… mais il y a un mais. myCanal, tout particulièrement, regarde de près les VPN et interdit la connexion la plupart du temps. C’est notamment le cas si vous utilisez les VPN commerciaux. Des utilisateurs arrivent à contourner la détection avec un VPN maison.