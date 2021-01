Alibaba et Tencent dans le viseur de Donald Trump (trop tard ?)

A 13 jours de la prise de fonction officielle de Joe Biden, l’administration de Donald Trump continue bille en tête de rajouter des noms sur sa liste noire des entreprises chinoises. Après Huawei, DJI, SMIC et ZTE, c’est donc au tour de Tencent et d’Alibaba de subir les foudres de Washington. Une fois de plus, Trump vise directement deux des poids lourds de la tech chinoise : Tencent est le plus gros éditeur de JV dans le monde (son chiffre d’affaires dépasse celui d’EA) tandis qu’Alibaba est tout simplement le plus gros site d’eCommerce après Amazon. On notera que les applications de Tencent, comme celles de 7 autres studios de développement chinois, viennent d’être bannies des boutiques applicatives américaines (le ban effectif n’aura lieu que dans quelques semaines).

Le géant Alibaba est dans le viseur de Washington. Trop tard ?

On peut supposer que ces deux sociétés sont accusées d’espionnage ou de collusion avec le régime communiste chinois, du moins est-ce l’explication officielle généralement fournie. Un placement sur la liste noire (Entity List) signifierait que Tencent et Alibaba ne peuvent plus commercer avec des entreprises américaines ou proposer leurs services/produits sur le sol américain.

Le département du commerce américain n’aurait pas encore ajouté ces deux noms à la liste, et pourrait bien ne pas avoir le temps de mettre en place un ban effectif. Rien n’empêche aussi Tencent et Alibaba de tenter un recours devant la justice, ce qui pourrait aisément pousser jusqu’au départ de Donald Trump.