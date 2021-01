Processeurs : la part de marché d’AMD se rapproche de celle d’Intel !

Décidément, les temps sont durs pour Intel. Ultra dominante il y a seulement 5 ans, la firme de Santa Clara voit fondre sur elle une double menace : les processeurs ARM d’Apple (M1) prouvent qu’il existe une alternative performante aux puces x86 tandis que le retour impressionnant d’AMD et de ses SoC Ryzen questionne même la capacité d’innovation d’Intel. Mais il y a pire encore pour le fondeur américain : les chiffres compilés de PassMark montrent que l’excellence des CPU d’AMD se traduit désormais en gains – rapides – de parts de marché. Tous types de CPU confondus (desktop, portables, ultra portables, serveurs), la Pdm d’AMD se rapproche des 40% ! Il faut revenir plus de 15 ans en arrière pour retrouver AMD en si grande forme.

Le situation est encore pire si l’on ne prend en compte que le seul marché du PC « de bureau » (Desktop). La tendance des ventes indique qu’AMD pourrait rejoindre Intel sur ce segment d’ici le Q1 2021 (et le dépasser par la suite ?). Là encore, il faut remonter à la mi-2005 pour retrouver AMD devant Intel. L’arrivée des Ryzen 5000 pourrait même accélérer la tendance. Alors certes, la situation est encore loin d’être désespérée pour Intel (on voit mal qui pourrait les déloger sur le marché du serveur), mais la muraille se lézarde vraiment. Il est peut-être temps d’innover et de faire quelques annonces…