Amazon achète des avions pour la livraison de produits

La livraison de produits est de plus en plus importante, ce qui a poussé Amazon a acheté 11 avions. Il s’agit de Boeing 767-300 qui viennent des compagnies aériennes Delta et WestJet Airlines. Ils vont être réaménagés en avions-cargo.

Les quatre avions de WestJet Airlines vont rejoindre la flotte d’Amazon dès cette année, tandis que les sept appareils achetés à Delta seront prêts en 2022. « Avoir à la fois des appareils en location et en propre dans notre flotte de plus en plus étendue nous permet de mieux gérer nos opérations, et donc de garder le rythme pour tenir les promesses à nos clients », a déclaré Sarah Rhoads, vice-présidente d’Amazon Global Air.

Depuis le début de la pandémie, Amazon a mis les bouchées doubles dans la logistique. Des entrepôts aux recrutements en passant par les moyens de transport, pour faire face à l’envolée des commandes sur Internet. Les avions aideront Amazon pour la livraison de certains produits.

Il est en tout cas certain que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les compagnes aériennes ont souffert tout au long de 2020 à cause du Covid-19 et des voyages limités. À l’inverse, Amazon a progressé grâce aux commandes en ligne toujours plus nombreuses. On comprend ainsi son envie de se renforcer dans le domaine de la livraison.