Résultats financiers : Apple, Amazon et Facebook cartonnent, Google trébuche

Les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) ont chacun publié leurs résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2020 et tout se porte bien pour eux… sauf Google.



Un chiffre d’affaires en hausse de 40% à près de 89 milliards de dollars et un bénéfice net qui double à 5,2 milliards. « Nous avons créé plus de 175 000 emplois depuis le mois de mars et sommes en train d’en transformer 125 000 en des postes permanents », a indiqué Jeff Bezos, le patron d’Amazon.

Amazon a augmenté ses capacités de livraison de 160% pendant la crise sanitaire. D’autre part, Amazon Web Services (AWS), le cloud d’Amazon, a généré près de 11 milliards de dollars de recettes, en hausse de 29%.

Le chiffre d’affaires est de 18,69 milliards de dollars, en progression de 11% sur un an. Le bénéfice net ressort à 5,18 milliards de dollars, en progression de 98%.

Le réseau social dispose de 2,70 milliards d’utilisateurs désormais (en progression de 12% sur un an), dont 1,79 milliard qui sont connectés tous les jours.

Alphabet (maison mère de Google)

Ses recettes ont reculé de quelque 2% à 38,3 milliards de dollars. Son bénéfice net a atteint près de 7 milliards de dollars. C’est trois milliards de moins que l’année dernière. Mais Sundar Pichai, le patron d’Alphabet, se veut confiant : il dit voir « les premiers signes de stabilisation ».

Un chiffre d’affaires de 59,7 milliards de dollars (en hausse de 11%), un bénéfice net de 11,25 milliards de dollars (en hausse de 12,05%) et une hausse pour toutes les catégories de produits, dont les iPhone (+1,65%), iPad (+31,08% et Mac (+21,65%).