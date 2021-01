OnePlus Band : la bracelet connecté se dévoile en images + prix et date de sortie

OnePlus Band, le premier bracelet connecté de OnePlus, se dévoile un peu plus aujourd’hui avec des images. Il y a également une fuite qui permet de connaitre son prix.

Les images du OnePlus Band montrent que le bracelet connecté ressemblera beaucoup à ce que fait déjà la concurrence. On peut noter la mention de « OnePlus » sur la partie inférieure de l’écran.

Here are some more images of the OnePlus Band 😉#OnePlus #OnePlusBand pic.twitter.com/8mTL7h2eZI

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 4, 2021