OnePlus prépare son premier bracelet connecté pour 2021

Le OnePlus Band sera le premier bracelet connecté de OnePlus et il arrivera au premier trimestre de 2021. Le constructeur veut concurrencer Xiaomi et son Mi Band qui connaît un certain succès.

Xiaomi Mi Smart Band 5

Le prix du bracelet connecté de OnePlus serait de 3 000 roupies indiennes en Inde selon Android Central. Cela fait 33 euros après conversion. Il est toutefois probable qu’on se rapproche du prix de 40 euros en France en prenant en compte la TVA et d’autres éléments. D’ailleurs, le Mi Smart Band 5 de Xiaomi coûte 39,99€ chez nous.

Le bracelet connecté serait dans la même lignée que le OnePlus Nord. Ce smartphone a un bon rapport qualité/prix et offre de bonnes performances. Pour sa part, le OnePlus Band visera un peu tout le monde au vu de son tarif. C’est aussi un moyen d’avoir un suivi de son activité physique et d’autres informations.

Il y aura des similitudes entre le OnePlus Band et le Mi Smart Band 5 de Xiaomi. La marque proposera un écran AMOLED, une résistance à l’eau et une autonomie de plusieurs jours.

La date précise de présentation du bracelet connecté de OnePlus n’est pas connue pour l’instant. Mais si c’est bel et bien au premier trimestre, alors la présentation pourrait se faire aux côtés du OnePlus 9. Une montre connectée (OnePlus Watch) doit aussi voir le jour à cette période.