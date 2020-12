OnePlus Watch : OnePlus sortira sa montre au début 2021

C’est maintenant officiel : la OnePlus Watch sortira au début de 2021. C’est Pete Lau, le patron de OnePlus, qui l’annonce par le biais d’un tweet. Il avait déjà teasé la montre connectée il y a peu.

« Plusieurs d’entre vous ont dit qu’ils voulaient une montre », indique Pete Lau. « Et comme vous l’avez peut-être entendu ce week-end, nous ne préparons une ». Il ajoute qu’elle sera disponible « au début de l’année prochaine ». Il ne donne pas une date plus précise pour l’instant. Mais il est possible que ce soit pour le mois de mars. Le OnePlus 9 doit sortir à ce moment.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj

— Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020