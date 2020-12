OnePlus 9 : des photos dévoilent le design général

Après des rendus, nous avons le droit à des photos volées du OnePlus 9. Le nouveau smartphone de OnePlus se dévoile grâce à PhoneArena. Des rumeurs qui ont circulé se confirment également.

Le OnePlus 9 va s’inspirer des récents téléphones de OnePlus, avec un dos arrondi et un bloc photo rectangulaire dans un coin. On retrouve deux capteurs photo au dos et on peut voir qu’ils sont conséquents.

Au niveau des caractéristiques, le OnePlus 9 embarque la puce Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce sera du moins avec le modèle de base. Il sera possible d’avoir plus de RAM et de stockage avec d’autres modèles. En outre, l’écran OLED a une définition de 2 400 x 1 080 pixels et prend en charge l’affichage 120 Hz, en plus du HDR. Et sans surprise, le smartphone tourne sous Android 11.

Les photos révèlent par ailleurs que la partie inférieure du téléphone dispose d’un port USB-C, de l’emplacement pour la carte SIM, du haut-parleur et du micro. En parlant de la carte SIM, son tiroir comprend un joint en caoutchouc pour une meilleure résistance à l’eau. Pour le reste, il y a les boutons de volume à gauche et le bouton de verrouillage à droite.

Si l’on en croit les rumeurs, la présentation du OnePlus 9 devrait se faire dans le courant de mars 2021. En comparaison, le OnePlus 8 a été annoncé en avril dernier.