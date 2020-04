OnePlus annonce les OnePlus 8 et 8 Pro : prix, caractéristiques, date de sortie

OnePlus a officialisé aujourd’hui ses deux nouveaux smartphones haut de gamme : le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Ils sont puissants et prennent en charge la 5G.

OnePlus 8

Voici les caractéristiques techniques du OnePlus 8 :

Écran AMOLED de 6,55 pouces, définition de 2 400 x 1 080 pixels, ratio 20:9 et affichage de 90 Hz

Processeur Snapdragon 865

8 ou 12 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage (UFS 3.0)

Batterie de 4 300 mAh (recharge rapide 30 W)

3 capteurs photo au dos : 48 mégapixels (f/1.75) + 16 mégapixels (f/2.2) + 2 mégapixels (f/2.4)

Capteur photo frontal de 16 mégapixels (f/2.4)

4G/5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 3.1, double nano-SIM

Capteur d’empreintes intégré dans l’écran

Haut-parleurs stéréo

Tourne sous Android 10 avec la surcouche OxygenOS

Dimensions : 160,2 x 72,9 x 8 mm

Poids : 180 grammes

Coloris : noir, vert et brillant (glow)

OnePlus 8 Pro

Voici maintenant les caractéristiques pour le OnePlus 8 Pro :

Écran AMOLED de 6,78 pouces, définition de 3 178 x 1 440 pixels, ratio 19.8:9 et affichage de 120 Hz

Processeur Snapdragon 865

8 ou 12 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage (UFS 3.0)

Batterie de 4 510 mAh (recharge rapide 30 W + recharge sans fil 30 W)

4 capteurs photo au dos : 48 mégapixels (f/1.7) + 48 mégapixels (f/2.2) + 8 mégapixels (f/2.4) + 5 mégapixels (f/2.4)

Capteur photo frontal de 16 mégapixels (f/2.4)

4G/5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 3.1, double nano-SIM

Capteur d’empreintes intégré dans l’écran

Haut-parleurs stéréo

Résistance à l’eau (IP68)

Tourne sous Android 10 avec la surcouche OxygenOS

Dimensions : 165,3 x 74,35 x 8,5 mm

Poids : 199 grammes

Coloris : noir, vert et bleu

Date de sortie et prix

Les précommandes seront proposées le 14 avril à 19 heures. La commercialisation se fera le 29 avril pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Le OnePlus 8 avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM sera proposé à 699 euros. Le prix monte à 799 euros pour la variante avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Le OnePlus 8 Pro avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM est vendu 899 euros. C’est 999 euros pour celui avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM.