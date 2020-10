OnePlus Watch : OnePlus tease sa première montre connectée

OnePlus propose déjà des smartphones et des accessoires, comme des écouteurs. Son prochain produit pourrait bien se situer au niveau du poignet. En effet, une montre connectée, qui pourrait se nommer OnePlus Watch, est teasée.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3

— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 14, 2020