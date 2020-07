OnePlus Nord annoncé à 399€ : OLED, 5G et Snapdragon 765G

OnePlus a officialisé aujourd’hui son nouveau smartphone : le OnePlus Nord. Il s’agit d’un milieu de gamme qui débute à 399 euros. Il se veut performant pour ce prix et risque d’attirer du monde.

Dans le détail, le OnePlus Nord embarque :

Écran OLED de 6,44 pouces (2 400 x 1 080 pixels) avec un affichage de 90 Hz

Processeur Snapdragon 765G

6, 8 ou 12 Go de RAM (le modèle avec 6 Go de RAM est réservé à l’Inde)

64, 128 ou 256 Go d’espace de stockage (le modèle avec 64 Go de stockage est réservé à l’Inde)

Quatre capteurs photo à l’arrière : principal de 48 mégapixels (f/1.75), grand-angle de 8 mégapixels (f/2.25), macro de 2 mégapixels (f/2.4) et portrait de 5 mégapixels

(f/2.4)

Deux capteurs photo à l’avant : principal 32 mégapixels (f/2.45) et ultra grand-angle 8 mégapixels (f/2.45)

Batterie de 4 115 mAh (+ recharge rapide de 30 W)

Capteur d’empreintes sous l’écran (capteur optique)

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, AptX, USB-C 2.0

Support de la 5G

Dimensions : 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

Poids : 184 grammes

Coloris : bleu et gris

Tourne sous Android 10 avec la surcouche OxygenOS 10.5

Nous ne sommes pas au niveau d’un OnePlus 8 ou d’un OnePlus 8 Pro, mais ces derniers sont plus chers après tout. Le Snapdragon 765G sera largement suffisant pour la majorité des utilisateurs en tout cas, c’est une certitude.

On peut aussi saluer OnePlus pour le support de la 5G dans un smartphone à ce prix, ce n’est pas courant. Il s’agit du support de la 5G « classique » sous les 6 GHz et non de la 5G avec les ondes millimétriques. Cette dernière est plus rapide, mais elle ne sera disponible que dans quelques pays. En France, les opérateurs vont déployer la 5G « classique » sous les 6 GHz.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est proposé pour 399 euros sur le site de OnePlus ou bien sur Amazon. On peut aussi l’acheter sur le site de la Fnac et celui de Darty. Pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le prix passe à 499 euros. Les deux peuvent être précommandés aujourd’hui, les premières livraisons se feront le 4 août.