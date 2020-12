Galaxy S21 : Samsung tease son smartphone en vidéo

Samsung prépare le terrain pour son Galaxy S21 en publiant un teaser sous forme de vidéo. Le smartphone doit être présenté le 14 janvier prochain. La commercialisation devrait avoir lieu à la fin du mois.

La vidéo teaser de Samsung pour son Galaxy S21 montre les différents Galaxy S qui ont existé au fil des années. « Nouvelle année. Nouvelles façons de s’exprimer », peut-on lire. Il y a ensuite les images de chaque modèle qui apparaissent. Chaque particularité des smartphones est mise en avant. Le teaser se termine avec : « un nouveau Galaxy attend. 2021 ».

Sans surprise, Samsung ne dévoile pas le design de son Galaxy S21 pour l’instant. Mais celui-ci est déjà connu grâce aux nombreuses fuites ces dernières semaines. De plus, Samsung ne précise qu’il va faire comme Apple et n’inclura plus l’adapteur secteur dans la boîte.

Il y aura trois Galaxy S21 au total : Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy 21 Ultra. Samsung n’a pas encore officialisé la date du 14 janvier, mais cela ne devrait pas tarder. Là encore, de nombreuses fuites annoncent cette date et les revendeurs sont prêts.

Ce lancement en janvier sera en tout cas plus tôt que d’habitude. En effet, Samsung présente généralement ses nouveaux Galaxy S à la fin février.