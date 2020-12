Galaxy S21 : ni chargeur ni écouteurs dans la boîte en Europe

Samsung va donc bien faire comme Apple. Il n’y aura ni chargeur ni écouteurs dans la boîte du Galaxy S21. Cela concernera les trois modèles en Europe. Cela reste à vérifier dans les autres pays.

C’est Roland Quandt, journaliste allemand très bien renseigné, qui annonce la nouvelle dans un tweet. « Votre Samsung Galaxy S21 européen (tous les modèles) ne viendra pas avec un chargeur dans la boîte ». Il ajoute dans un autre tweet que Samsung ne proposera pas non plus d’écouteurs dans la boîte.

Also, no, there are no headphones in the box. No cover either. https://t.co/jSZQHTNpfY

— Roland Quandt (@rquandt) December 18, 2020