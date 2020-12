Galaxy S21 : la date de sortie et les coloris dévoilés par Samsung

Samsung présentera ses Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra le 14 janvier, avec le 29 janvier comme date de sortie. Cette date avait déjà circulé et elle a été confirmée par la branche indienne de Samsung.

Cela va même plus loin, puisque la boutique de Samsung en Inde accepte déjà les précommandes pour les différents Galaxy S21. Le constructeur demande un acompte de 2 000 roupies indiennes (22 euros). Il informera les clients de la disponibilité du smartphone en passant par WhatsApp. La messagerie est ultra populaire en Inde, d’où cette interaction entre les marques et les clients.

Outre les précommandes, la branche indienne de Samsung a dévoilé les coloris qui seront proposés avec les Galaxy S21. Le Galaxy S21 sera disponible en gris, rose, violet et blanc. Ce sera rose, violet, gris et noir pour le Galaxy S21+. Et pour le Galaxy S21 Ultra, les clients auront noir ou gris.

Et on ne s’arrête pas là, puisque Samsung Inde a été très bavard. Le groupe confirme que le Galaxy S21 Ultra aura un capteur photo principal de 108 mégapixels. Il aura aussi deux capteurs de 10 mégapixels (dont un avec un zoom optique x10). Un quatrième et dernier capteur sera un autofocus laser. Enfin, le smartphone ronronnera avec la puce Exynos 2100 de Samsung. Certains pays auront la puce de Snapdragon 888 de Qualcomm.