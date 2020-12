Amazon rachète le réseau de podcasts Wondery

Amazon annonce le rachat de Wondery, un réseau de podcasts. Le montant du rachat reste secret. Mais que les fans des podcasts de Wondery se rassurent : ils resteront accessibles sur les différentes plateformes.

Ce rachat de Wondery par Amazon est un moyen de s’attaquer un peu plus à Spotify. Le service de streaming musical mise beaucoup sur les podcasts depuis quelques mois maintenant. Amazon commence sérieusement à s’y intéresser lui-aussi. Pour preuve, Amazon Music les intègre depuis septembre.

Dans son annonce du rachat, Amazon dit espérer avec Wondery « accélérer la croissance et l’évolution des podcasts en mettant les créateurs, les animateurs et les expériences immersives à la portée d’un nombre encore plus grand d’auditeurs dans le monde entier, tout comme nous le faisons pour la musique ». Le groupe parle d’un « moment charnière pour élargir l’offre d’Amazon Music au-delà de la musique en fonction de l’évolution des habitudes des auditeurs ».

Le rachat est annoncé aujourd’hui, mais il n’est pas encore bouclé. Rien ne change dans l’immédiat pour les utilisateurs. Mais de toute façon, il sera toujours possible d’écouter les podcasts de Wondery un peu partout une fois que le rachat sera finalisé.

Le Wall Street Journal indiquait il y a quelques semaines que Wondery, qui discutait déjà avec Amazon, avait une valorisation autour de 300 millions de dollars. Cela donne une idée du prix de rachat. En comparaison, sa valorisation était de 100 millions de dollars en 2019.