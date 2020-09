Amazon Music intègre maintenant des podcasts

Les services de streaming musicaux se tournent de plus en plus vers les podcasts. Après Spotify, c’est au tour d’Amazon d’annoncer l’arrivée des podcasts dans Amazon Music.

Plus de 70 000 programmes sont maintenant disponibles sur Amazon Music et Amazon annonce avoir déjà signé des accords exclusifs pour des contenus originaux. Il est notamment question de The First One, un podcast animé par DJ Khaled où il interviewera les artistes sur leurs succès et les histoires qui se cachent derrière leurs tubes. Certains programmes, comme Disgraceland, qui sont disponibles ailleurs à ce jour vont devenir des exclusivités sur Amazon Music dans le temps.

Selon le Wall Street Journal, des publicités vont être présentes sur les podcasts exclusifs à Amazon Music. C’est de cette façon qu’Amazon gagnera de l’argent. Il n’est toutefois pas précisé quel sera le format de la publicité. Il pourrait s’agir de publicités audio classiques, de publicités dites à haute voix par les animateurs des podcasts (comme DJ Khaled) ou un autre format. Il n’est pas non plus dit si les utilisateurs payants auront les publicités.

Les podcasts peuvent être écoutés via l’application Amazon Music, sur le web depuis music.amazon.com/podcasts ou sur les appareils Amazon Echo.

Amazon fait savoir que les podcasts dans Amazon Music sont disponibles dès maintenant aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon, que ce soit pour les utilisateurs gratuits ou les utilisateurs payants. Il n’est pas précisé quand ce sera disponible en France ou ailleurs.