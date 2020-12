[Prise en main] TP-Link Deco X20 : un mesh WiFi 6 efficace et simple à installer

C’est un soucis vécu par beaucoup : la connexion WiFi passe très bien dans la pièce de la maison où se trouve la box internet, mais beaucoup moins dans d’autres pièces plus éloignées, au point qu’on a parfois l’impression de changer de connexion (du 40 au 15 Mbps, cela revient à passer du moyen débit au bas débit). Il existe une solution assez simple pour pallier ce type d’inconvénient, une solution qui ne nécessite pas de casser un mur : le Mesh WiFi.

Si l’on prend la définition la plus claire du concept, le Mesh WiFi et un maillage de réseau décentralisé composé d’un routeur principal et de bornes satellites. Dans le cas pris en exemple ci-dessus, un Mesh (borne) intermédiaire permettrait d’établir un « pont » afin d’élargir la portée du signal reçu au salon jusqu’à la chambre à coucher.

Le TP-Link Deco X20 AX1800 est un Mesh WiFi 6, ce qui signifie qu’il peut récupérer le signal WiFi 6 de la box fibre (à très haut débit) et le « recracher » dans un débit maximal de 1800 Mbps (1201 Mbps sur 5 GHz et 574 Mbps sur 2,4 GHz). Le Pack de 3 bornes Deco X20 offre une couverture totale de 500 m2 et autorise la connexion simultanée de 150 appareils ! Je dispose depuis quelques jours de ce Mesh à mon domicile, et je peux témoigner de sa relative facilité d’installation. Relative, car lors de l’inscription du compte sur l’app dédiée, mon adresse mail iCloud.com a été systématiquement refusée. Heureusement qu’il me restait un Yahoo.com dans un coin !

Mis à part ce petit accroc, l’installation consiste à rattacher via Ethernet la Deco maitre à la box fibre SFR, et à la faire reconnaitre dans l’app (Compte + confirmation email + connexion Bluetooth). Quant aux bornes satellites (placées près des lieux moins bien servis en signal), il suffit de les brancher et d’attendre qu’elles se connectent à la borne maitre. Dernière étape, on reconnecte l’iPhone (en WiFi) à la borne maitre Deco… et c’est parti !

Qu’en est-il du débit ? Sans surprise, le débit enregistré au salon (via la borne maitre donc) est le même que celui du Wifi de la box fibre (soit entre 700 et 850 Mbps). Dans la pièce du haut, je perds tout de même encore du débit, mais beaucoup moins qu’auparavant (entre 500 et 600 Mbps contre 350 Mbps environ). Bref, cela fonctionne plutôt très bien. Il y a même de jolies surprises : dans le cas où une autre personne souhaite se relier à ce nouveau réseau Mesh (et qu’elle fait partie de mes contacts), je peux alors directement transférer l’accès au réseau WiFi à cette personne sans qu’elle ait à rentrer le mot de passe du réseau !

Rajoutez à cela un design assez élégant, la prise en compte du chiffrement WPA3, des fonctions de contrôle parental ou d’anti-virus (via l’app), et vous obtenez un Mesh hautement recommandable. Le TP-Link Deco X20 AX1800 (pack de trois bornes) est disponible sur Amazon au prix de 508 euros.