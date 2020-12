Netflix : 19 milliards de dollars de dépenses en 2021

Les dépenses de Netflix augmentent chaque année pour avoir toujours plus de contenus et le montant devrait atteindre 19 milliards de dollars en 2021. Ce fut 17,3 milliards de dollars pour 2020.

Comme le montre le graphique de Bankr, les 19 milliards de dollars représenteraient une hausse de 10% pour les dépenses de Netflix entre 2020 et 2021. C’est moins que les années précédentes. La hausse était de 13,07% entre 2019 et 2020. C’était encore plus important les années précédentes. Cela représente en tout cas une somme significative d’année en année pour les nouveaux films, séries et documentaires.

Les dépenses de 19 milliards de dollars pour Netflix en 2021 comprennent tout. Il s’agit aussi bien des contenus originaux que des programmes venant d’autres studios. Le service de streaming paie une licence pour diffuser leurs contenus.

Netflix dépense beaucoup plus que Amazon Prime Video, Disney+ et Apple TV+. Mais il faut dire que Netflix est le plus gros service avec près de 200 millions d’abonnés dans le monde. Il cherche à proposer du contenu qui plaît à tout le monde. Il dispose également beaucoup de contenus originaux.

Naturellement, certains se demandent déjà si la hausse dans les dépenses va se traduire par une augmentation du tarif de Netflix. Il y a déjà eu des hausses de prix dans quelques pays ces derniers mois. C’est notamment le cas aux États-Unis et au Canada. La France y échappe… pour l’instant du moins.