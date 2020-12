Xiaomi annonce le Mi 11, le premier smartphone avec le Snapdragon 888

Xiaomi a annoncé aujourd’hui le Mi 11, son nouveau smartphone haut de gamme. C’est le premier smartphone commercialisé à embarquer le Snapdragon 888. Il s’agit de la dernière puce en date de Qualcomm.

Xiaomi Mi 11, premier smartphone avec le Snapdragon 888

Le Mi 11 de Xiaomi a le droit à un écran OLED de 6,81 pouces avec une définition de 3 200 x 1 440 pixels. L’écran dispose d’un affichage de 120 Hz, là où les Mi 10 avaient le droit à un affichage de 90 Hz. Toujours au niveau de l’écran, Xiaomi utilise le Gorilla Glass Victus pour une meilleure résistance générale. Pour ce qui est de la luminosité, la dalle monte à 1 500 nits.

Sous le capot, le Mi 11 de Xiaomi embarque le Snapdragon 888 de Qualcomm. C’est à ce jour la puce la plus puissante pour les terminaux Android. Il y a également 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR5) et 128 ou 256 Go d’espace de stockage (UFS 3.1). Pour ce qui est de la batterie, sa capacité est de 4 600 mAh. Xiaomi assure qu’elle permet de tenir très facilement une journée complète.

Mi 11 livré sans chargeur… selon les cas

En parlant de la batterie, le smartphone est livré sans chargeur dans la boîte. Xiaomi s’était moqué d’Apple et de son iPhone 12 à ce sujet. Mais voilà que le constructeur chinois fait aujourd’hui la même chose. La situation est cependant gérée différemment. En effet, Xiaomi va proposer deux packs : un avec le Mi 11 seul et un avec le Mi 11 + un chargeur de 55 W. Les deux seront au même prix.

Pour ce qui est de la charge, Xiaomi dit que son Mi 11 supporte 55 W avec la recharge filaire. Il suffit de 45 minutes pour une charge complète. En outre, la recharge sans fil supporte 50 W pour une charge en 53 minutes. Quant à la charge sans fil inversée, elle prend en charge 10 W.

Un capteur photo principal de 108 mégapixels

Xiaomi a également mis le paquet pour la partie photo. On retrouve un capteur principal de 108 mégapixels (f/1.85), un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2.4) et un capteur macro de 5 mégapixels (f/2.4). Le smartphone est également capable de filmer en 8K. Pour ce qui est des selfies, le capteur fait 20 mégapixels.

Pour le reste, on retrouve un smartphone sous Android 11 avec la surcouche MIUI 12.5. Il y a par ailleurs un port USB-C, des haut-parleurs stéréo Harman Kardon, du NFC, du Wi-Fi 6 et un capteur infrarouge.

Prix et date de sortie du Xiaomi Mi 11

Xiaomi commercialisera d’abord son Mi 11 en Chine, dès le 1er janvier. Trois variantes seront proposées :

Mi 11 avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM : 3 999 yuans (500 euros)

Mi 11 avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM : 4 299 yuans (538 euros)

Mi 11 avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM : 4 699 yuans (588 euros)

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la France ni de prix officiels en euros.