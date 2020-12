Android 11 pour les OnePlus 7/7T est reportée à 2021

OnePlus avait publié un calendrier de sortie d’Android 11 pour ses différents smartphones. La mise à jour en version stable pour les OnePlus 7 et OnePlus 7T devait voir le jour en décembre. Mais il y a un retard et il faudra attendre 2021.

Sur ses forums chinois, OnePlus dit qu’il y a un bug logiciel entre Android 11 et les OnePlus 7/7T. Le constructeur parle d’une « défaillance de déchiffrement des données après la mise à jour ». C’est du moins le cas pour HydrogenOS. Il s’agit de sa surcouche logicielle en Chine. Dans le reste du monde, la marque propose OxygenOS. Mais HydrogenOS a généralement le droit aux mises à jour avant OxygenOS. On peut donc s’attendre à ce qu’un retard HydrogenOS ait un impact sur OxygenOS.

« Nous travaillons avec l’équipe technique de Qualcomm pour trouver une solution le plus rapidement possible. Après des discussions, Qualcomm devrait proposer une solution dans le courant de cette semaine. Si tout se passe bien, nous lancerons la bêta fermée ce mois-ci et ouvrirons la bêta publique dès que possible à l’avenir », indique OnePlus. La bêta fermée d’Android 11 pour les OnePlus 7 et OnePlus 7T devrait donc bien arriver ce mois-ci. Mais il faudra attendre le début de 2021 pour la version finale.

Avant les OnePlus 7 et OnePlus 7T, le constructeur a proposé Android 11 en version stable sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Cela a eu lieu il y a deux semaines.