OnePlus 8 et 8 Pro : Android 11 est disponible en version finale

Les détenteurs d’un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro vont être ravis d’apprendre qu’ils peuvent maintenant télécharger Android 11. OnePlus a déployé la mise à jour en version stable avec sa surcouche OxygenOS 11.

OxygenOS 11 apporte plusieurs changements pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, dont le mode Always On qui permet de choisir parmi de nombreux affichages. La mise à jour facilite aussi l’utilisation du mode sombre avec un raccourci dédié pour l’activation ou la désactivation. Cette version d’OxygenOS marque également un changement notable par rapport à l’interface de OnePlus, qui était jusqu’à présent basée sur la version pure d’Android. La mise à jour se rapproche un peu de plus de One UI, la surcouche de Samsung, qu’autre chose.

Android 11 pour les OnePlus 8 et 8 Pro est en cours de déploiement. Certains utilisateurs ont déjà pu télécharger la mise à jour en allant dans les réglages du téléphone. Une autre méthode consiste à passer par l’application Oxygen Updater pour forcer le téléchargement et l’installation.

OnePlus en profite pour annoncer qu’Android 11 avec OxygenOS 11 sera disponible sur d’autres smartphones à l’avenir. Il est question des OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6 et OnePlus Nord. Le OnePlus 8T, qui sera annoncé le 14 octobre, aura Android 11 installé par défaut.