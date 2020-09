OnePlus 8T : une présentation est attendue le 14 octobre

OnePlus propose chaque année des variantes T de ses smartphones. Ce sera encore le cas en 2020 avec le OnePlus 8T. Il s’est déjà dit que le lancement se ferait dans quelques semaines. Aujourd’hui, la date du 14 octobre est évoquée. À titre de comparaison, le OnePlus 7T avait été annoncé le 26 septembre l’année dernière.

L’information est partagée par Ishan Agarwal, qui est souvent bien renseigné au sujet de OnePlus. Il précise que la conférence se fera exclusivement en ligne cette année pour des raisons évidentes au vu de la crise sanitaire.

Le OnePlus 8T sera une version améliorée du OnePlus 8. Une image du smartphone a récemment été dévoilée par erreur par OnePlus. Elle était présente dans une mise à jour d’OxygenOS, la surcouche de OnePlus.

Des caractéristiques techniques ont également été dévoilées. Le OnePlus 8T aurait un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un affichage de 120 Hz, là où le OnePlus 8 a un affichage de 90 Hz. Sous le capot, le smartphone aurait le processeur Snapdragon 865+ et embarquerait 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage dans sa configuration de base. Côté photo, il aurait quatre capteurs à l’arrière de 48, 16, 5 et 2 mégapixels. L’appareil est annoncé pour tourner sous Android 11 avec OxygenOS 11.