Le OnePlus 8T aurait un écran de 120 Hz et 4 capteurs photo

De nouveaux détails sont partagés au sujet du OnePlus 8T, le prochain smartphone haut de gamme de OnePlus. L’appareil a pour nom de code Kebab et ne va pas tarder à sortir.

L’écran AMOLED ferait 6,55 pouces (comme celui du OnePlus 8) avec un affichage de 120 Hz (contre 90 Hz sur le OnePlus 8). Ce serait le deuxième smartphone de OnePlus avec un tel affichage, le premier étant le OnePlus 8 Pro qui a vu le jour en avril dernier.

À l’arrière, le OnePlus 8T aurait le droit à quatre capteurs photo (contre trois sur le OnePlus 8). On retrouverait un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur grand-angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur pour les portraits de 2 mégapixels. Le OnePlus 8 a aussi un capteur photo principal de 48 mégapixels, mais celui du OnePlus 8T serait plus récent, ce qui devrait permettre d’avoir des photos de meilleure qualité.

Pour le reste, il faut s’attendre au processeur Snapdragon 865+. La configuration de base devrait inclure 128 Go d’espace de stockage et 8 Go de RAM, comme le OnePlus 8. En outre, le OnePlus 8T est annoncé pour tourner sous Android 11 avec OxygenOS 11 et avoir un design similaire au OnePlus 8.

La présentation du OnePlus 8T par OnePlus se ferait à la fin de septembre ou au cours de la première semaine d’octobre. C’est assez logique en soi puisque le OnePlus 7T a fait ses débuts le 29 septembre l’année dernière.