OnePlus 8T : OnePlus dévoile le design par erreur

Il y a déjà eu trois smartphones de OnePlus cette année : les OnePlus 8, 8 Pro et Nord. Cela ne va pas s’arrêter là puisque la marque doit proposer le OnePlus 8T. Il est aussi question d’un certain OnePlus « Clover » pas cher prévu pour 2020.

Aujourd’hui, c’est le OnePlus 8T qui fait parler de lui. OnePlus a distribué la quatrième bêta d’OxygenOS 11 (sa surcouche qui est basée sur Android 11) et de nouveaux contenus ont été repérés par Oxygen Updater. Il y a notamment l’image ci-dessus qui est nommée « oneplus_8t.webp ». Elle est dans le même dossier qui recense les autres images des smartphones existants de OnePlus et elle n’était pas présente dans les précédentes bêtas d’OxygenOS 11.

Il semblerait que l’écran soit plat et non incurvé. La face avant ressemble beaucoup à celle du OnePlus 8 par ailleurs, mais les bordures autour de l’écran semblent plus fines, donnant encore plus l’impression d’avoir seulement un écran entre ses mains. Pour le reste, il y a toujours un trou en haut à gauche pour loger le capteur photo frontal, la gestion du volume sur la tranche gauche et enfin le bouton ON/OFF et le slider sur la tranche droite.

Le OnePlus 8 en comparaison

Le OnePlus 7T a vu le jour en octobre 2019. On peut donc se douter que le OnePlus 8T arrivera dans quelques semaines, même si OnePlus ne dit rien sur le sujet pour l’instant.