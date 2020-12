Sony prépare 10 films et séries basés sur des jeux PlayStation

Sony Pictures prépare sept séries et trois films qui sont tous basés sur des jeux vidéo présents sur PlayStation. L’ensemble se regroupe dans un programme qui a pour nom One Sony.

C’est Tony Vinciquerra, le PDG de Sony Pictures, qui a annoncé les films et séries basés sur les jeux PlayStation à la chaîne CNBC. Il n’a toutefois pas donné de détails sur les licences. « Vous allez voir beaucoup plus d’intégration des sociétés Sony ensemble », a-t-il seulement précisé.

Nous savons qu’il y a au moins un film et une série en préparation. Le film est Uncharted avec Tom Holland. La série est The Last of Us, en préparation chez HBO. Sony n’a pas encore dévoilé qui incarneront Joel et Ellie, les deux protagonistes du jeu.

Outre les films et séries basés sur les jeux PlayStation, le PDG de Sony Pictures a parlé de Warner Bros. Le studio a récemment annoncé que tous ses films qui verront le jour en 2021 sortiront en simultané au cinéma et en streaming. Sony Pictures n’a pas l’intention de suivre Warner Bros. En revanche, Tony Vinciquerra n’est pas contre réduire le délai entre la sortie au cinéma et la sortie en streaming. Il pense qu’une sortie au cinéma, puis une sortie en streaming 30 jours plus tard est une bonne chose.