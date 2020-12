L’IA DeepMind peut désormais maitriser un jeu… sans qu’on lui ait appris les règles de base

L’IA DeepMind n’en finit plus d’impressionner. Vainqueur en 2016 du champion de Go Lee Sedol sous la version AlphaGo, puis capable de s’entrainer elle-même à n’importe quel jeu (Echec, Shogi) avec la mouture AlphaZero, l’IA franchit un nouveau cap qui laisse pour le moins songeur. L’algorithme MuZero peut désormais maitriser un jeu (Go, Pac Man, etc.)… sans même qu’on lui ait appris les règles de base ! MuZero serait ainsi capable de déduire une règle à partir d’une situation totalement inédite et inconnue du logiciel au départ.

Cette méthode d’apprentissage par recherche anticipée déductive rapproche l’IA du fonctionnement de l’esprit humain… tout en lui garantissant une énorme supériorité due à sa grande capacité de stockage d’information et à sa vitesse de calcul. MuZero ne se contente pas d’apprendre par lui-même, il devient à son tour totalement imbattable aux nouveaux jeux qu’il apprend.

Beaucoup plus adaptative, cette nouvelle IA pourrait faire merveille dans les voitures autonomes, la recherche de nouvelles protéines anti-virale ou pour inventer des méthodes efficaces de compression vidéo si l’on en croit Thomas Hubert, l’un des scientifiques à l’origine de MuZero. Skynet n’est pas encore pour tout de suite, mais tout de même…