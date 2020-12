Forfaits 5G : Bouygues Telecom ne va pas s’aligner sur Free Mobile

Il ne faut pas s’attendre à avoir chez Bouygues Telecom un équivalent du forfait 5G de Free Mobile avec Internet en illimité pour 9,99€/mois ou 14,99€/mois. C’est Olivier Roussat, le président de Bouygues Telecom, qui l’a récemment annoncé sur BFM Business.

Pas de forfait 5G chez Bouygues Telecom équivalent à celui de Free Mobile

Il note que Free Mobile a proposé son premier forfait avec Internet en illimité à l’époque de la 4G. « Est-ce que Bouygues Telecom a introduit des offres illimitées ? Non, on ne l’a pas fait », explique Olivier Roussat. « On avait la conviction que le réseau que nous fabriquions était différent de l’offre qui était produite par Iliad [maison-mère de Free]. Et dans ces conditions on n’avait pas de raison de s’aligner ». Le scénario est similaire maintenant avec la 5G. « Il est à nouveau question d’illimité pour les abonnés de Free. Est-ce qu’on va introduire l’illimité dans nos offres? Non plus », déclare le président de Bouygues Telecom.

La qualité du réseau mobile est plus importante que le fait d’avoir Internet en illimité aux yeux du dirigeant. À ce sujet, il parle du récent rapport de l’Arcep pour la qualité mobile en France. « On est le 2e réseau en France selon le classement de l’Arcep », note Olivier Roussat. Il souligne qu’il a été question de la qualité en 2G, 3G et 4G. Or, « la qualité d’un réseau 5G se compose à partir de ce que vous avez déjà fait en 4G ». Par conséquent, « on ne vend pas le même objet. On n’a pas de raison d’aller aligner nos offres sur celles [de Free] ».

Bouygues Telecom n’a donc pas l’intention de répliquer à Free Mobile sur la 5G. « On a nos offres, elles sont sorties, on les garde », conclut Olivier Roussat.

Le forfait 5G le moins cher de Bouygues Telecom est sans engagement à 24,99€/mois. Il comprend appels, SMS, et MMS en illimité. Le quota Internet est de 130 Go. Il y a sinon d’autres forfaits avec engagement. Ils sont à retrouver sur le site de l’opérateur.