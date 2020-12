Qualité réseau mobile : Orange reste premier, Free Mobile progresse bien

L’Arcep dévoile les données de 2020 pour la qualité du réseau mobile des quatre opérateurs français et tous ont progressé. Orange reste à la première place sur plusieurs indicateurs.

L’enquête a porté sur les services mobiles les plus répandus : navigation Web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux. Les tests réalisés sur 266 indicateurs visent à évaluer la performance des réseaux des opérateurs, de manière strictement comparable, et dans des conditions d’usages diversifiées.

Qualité pour l’Internet mobile

Pour Internet, le débit moyen est de 64 Mb/s dans les zones denses, 50 Mb/s dans les zones intermédiaires et 31 Mb/s dans les zones rurales. La moyenne nationale est de 49 Mb/s, contre 45 Mb/s en 2019. L’Arcep note que c’est en progrès, mais à un rythme moindre que les années précédentes.

Orange est le premier opérateur pour l’Internet mobile et progresse de 15 points, que ce soit en zones rurales, denses ou intermédiaires. SFR progresse au point de se placer au même niveau que Bouygues Telecom qui a maintenu ses performances. Free Mobile est dernier. Malgré tout, l’opérateur propose des performances nettement supérieures à l’année dernière. Elles se rapprochent du niveau de qualité de Bouygues Telecom et SFR.

Qualité voix et SMS

Au niveau national, en ce qui concerne la qualité des appels, les opérateurs gagnent 6 à 11 points par rapport à l’année dernière. Orange propose la meilleure qualité de service : 90% des appels de 2 minutes sont sans perturbations audibles, creusant l’écart avec Bouygues Telecom (86%) et SFR (84%). Free Mobile est l’opérateur qui progresse le plus en passant de 70% à 81%.

Pour ce qui est des SMS, les quatre opérateurs proposent une excellente qualité de service. Entre 93% et 95% des SMS sont reçus en moins de 10 secondes selon les opérateurs.

Quid de la qualité sur les axes de transports ?

L’amélioration de la couverture des axes routiers est variable selon les opérateurs. Orange reste en tête avec 96% de taux de chargement d’une page Web en moins de 10 secondes. C’est 2 points de plus que l’année dernière. Bouygues Telecom se maintient à 94% et il est rejoint par SFR qui gagne pas moins de 8 points. Free Mobile, quant à lui, fait une percée remarquable en gagnant 23 points pour atteindre 92%.

La couverture des lignes TGV évolue. Il y a une baisse de 3 points pour Bouygues Telecom et SFR qui se situent à 70% d’appels réussis. C’est 6 points en moins pour Free Mobile. Orange compense le mieux par l’amélioration de son réseau avec seulement 1 point de baisse pour se maintenir à 80% de réussite.

Il est bon de noter que l’Arcep a changé son test cette année. L’appel est effectué entre deux mobiles situés dans le train. Auparavant, l’appel du mobile dans le train se faisait vers une ligne fixe.