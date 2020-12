Twitter rétablit les retweets sans citer les tweets et explique pourquoi

Twitter annonce le retour des retweets simples, sans la nécessité de citer le tweet. Il y avait les deux options jusqu’au 9 octobre. Puis Twitter a retiré les retweets simples pour inviter ses utilisateurs à poster un commentaire en complément. Mais le succès n’a pas été au rendez-vous.

Dans une série de tweets, Twitter explique pourquoi les retweets simples sans la nécessité de citer un tweet sont de retour :

The increase in Quote Tweets was also offset by an overall 20% decrease in sharing through both Retweets and Quote Tweets. Considering this, we'll no longer prompt Quote Tweets from the Retweet icon. For more details: https://t.co/Were7yWdOz (3/4)

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 16, 2020