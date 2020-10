Twitter limite ses fonctionnalités pour limiter les fake news avant l’élection présidentielle US

Twitter présente de nouvelles mesures qui ont un rapport direct avec l’élection présidentielle américaine, qui aura lieu le 3 novembre. Cela touche quelques fonctionnalités, dont les retweets.

Le réseau social va afficher un avertissement quand un utilisateur voudra retweeter un tweet qui a été étiqueté comme étant une information trompeuse. Twitter présentera une source présentée fiable pour guider l’utilisateur et ainsi l’aider à mieux se renseigner sur le sujet. L’objectif est de ne pas retweeter un tweet qui contient une information erronée et donc éviter qu’il devienne viral.

Il ne sera également pas possible pour un candidat (comme Donald Trump ou Joe Biden) de revendiquer une victoire électorale avant qu’elle ne soit officielle ou bien établie par les projections de résultats d’au moins deux grands médias.

Twitter va également ajouter des avertissements et des restrictions supplémentaires sur les tweets portant une étiquette trompeuse lorsqu’ils proviennent de personnalités politiques américaines avec plus de 100 000 abonnés, ou lorsqu’ils sont devenus viraux. Dans ces situations, les utilisateurs ne pourront que citer le tweet, les fonctionnalités incluant les tweets, les réponses et les préférences seront désactivées.

Dans la foulée, Twitter dit qu’il va empêcher les utilisateurs de voir dans leur timeline des tweets venant de comptes qu’ils ne suivent pas (comme ceux avec la mention « [utilisateurs] a aimé »). Enfin, Twitter annonce du changement pour les tendances aux États-Unis. Seules celles qui ont un contexte seront affichées.

Tous les changements évoqués ici seront en place à partir du 20 octobre prochain.