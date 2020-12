Déploiement 5G : Paris promet une « information claire et transparente »

La mairie de Paris s’engage aujourd’hui à assurer une « information claire et transparente » concernant le déploiement de la 5G dans la capitale. Il sera précédé par une mise à jour de la charte de la téléphonie mobile.

« La demande principale (des citoyens) c’est celle d’une information claire, transparente, sourcée pour dire ce qu’on sait, ce qu’on ne sait pas et la mettre à disposition des citoyens », a relevé Paul Simondon, adjoint chargé du Budget et de la finance verte. Et c’est « le premier engagement que je peux prendre », a-t-il assuré devant les conseillers de Paris.

La municipalité a organisé une conférence citoyenne métropolitaine, avec 20 Parisiens et 60 métropolitains, pour débattre et formuler des recommandations sur la 5G, mais sans les interroger sur leur volonté de son déploiement ou non. Dans ses conclusions, les personnes sondées ont notamment demandé une « information ouverte, transparente » sur les conséquences de son implantation. Elles ont aussi plaidé pour un recyclage des équipements.

« Nous allons revenir vers [les 80 citoyens] pour leur dire où nous en sommes. Nous ferons un point au plus tard d’ici un an pour vous dire où nous en sommes et dire comment les différentes recommandations sont devenues des actes », s’est engagée Anne Hidalgo.

La 5G est maintenant disponible chez les quatre opérateurs français. SFR a dégainé le premier, en choisissant Nice. Bouygues Telecom a ensuite activé son réseau le 1er décembre. Orange l’a suivi quelques jours plus tard. Et hier, Free Mobile a lancé son propre réseau 5G.